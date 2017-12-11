Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'taki Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, DEAŞ'a karşı kazanılan zafer sebebiyle ikamet ettiği Necef kentinde yaptığı basın açıklamasında, "Seraya es-Selam'a ellerindeki tüm silahları en kısa sürede devlete teslim etmeleri talimatı verdim." dedi.

Seraya es-Selam'ı hizmet kurumuna çevireceğini kaydeden Sadr, bunun karşılığında hükümetten işsizlere iş imkanı oluşturmasını ve DEAŞ operasyonlarında yakınları ölen ya da yaralanan ailelere yardım etmesini istediğini aktardı.

Sadr, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye de "Haziran 2014'te Musul'un DEAŞ tarafından işgal edilmesine neden oldukları iddia edilen askeri ve siyasi yetkililer hakkında soruşturma başlatması ve yolsuzlukla mücadele etmesi" çağrısında bulundu.

"Samarra dışında kurtarılan tüm bölgeleri 45 gün içerisinde güvenlik güçlerine teslim edeceğiz." diyen Sadr, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1990'daki Kuveyt işgali nedeniyle Irak'a uyguladığı yaptırımları kaldırması sebebiyle ülkede kendisine bağlı tüm askeri birimleri süresiz olarak dondurma kararı aldığını ifade etti.

Sadr Hareketi'ne bağlı Seraya es-Selam grubunun, Salahaddin vilayetine bağlı Samarra bölgesinde Şii mezarlarını koruma gerekçesiyle bulunduğu ifade ediliyor.