Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York şehrinde bir otobüs terminalinde patlama meydana geldi. New York polisinin Manhattan bölgesinde gerçekleştiğini bildirildiği patlamanın sebebinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Patlama nedeniyle bazı metro istasyonları tahliye edildi. ABD medyası olayda yaralılar olduğunu ifade ederken, 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildiriyor. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

TGRT Haber'e konuşan Amerika'nın Sesi televizyonundan Mehmet Sümer, patlamanın ufak çaplı olduğunu ifade etti. Patlamanın boru tipi bir bombadan kaynaklandığı yönünde bir bilginin olduğunu belirten Sümer, henüz bilginin doğrulanmadığını ve resmî açıklamanın beklendiğini bildirdi.