Filistin Mahpus İşleri ve Tutuklamalar Komitesi tarafından yayınlanan raporda, protesto gösterilerinde bu güne kadar 200 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtidi. Bu kanunsuz gözaltıların çoğunun Kudüs’te yapıldığı açıklandı.
İsrail güçleri 200 Filistinliyi gözaltına aldı
11.12.2017 - 17:34 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail güçleri, Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesine karşı başlatılan protesto gösterilerinde bu güne kadar 200 Filistinliyi gözaltına aldı.
Etiketler : israil,filistin,gözaltı,
526604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/526604.aspx
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