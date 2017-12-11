Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Mahpus İşleri ve Tutuklamalar Komitesi tarafından yayınlanan raporda, protesto gösterilerinde bu güne kadar 200 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtidi. Bu kanunsuz gözaltıların çoğunun Kudüs’te yapıldığı açıklandı.