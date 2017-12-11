Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberleri! İran'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından bölgede kısa süreli korku yaşandı. Depremde mal veya can kaybı ile ilgili detaylı bilgi henüz verilmedi. ABD Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre; Irak'ın Süleymaniye şehrinin güneyi, şiddetini de 5,4 olarak duyurdu. Son gelen haberlere göre deprem, İran-Irak sınır bölgesinde oldu.

İran'ın Irak'a sınır batı bölgesinde 6,0 büyüklüğünde dedprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Ezgele kasabası olduğu bildirildi.

ABD: MERKEZ ÜSSÜ IRAK'IN DOĞUSU

Öte yanda ABD Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Irak'ın Süleymaniye şehrinin güneyi, şiddetini de 5,4 olarak duyurdu.