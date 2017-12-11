Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali'de yerel bir televizyon kanalında çalışan Muhammed İbrahim'in aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce patlayıcı yerleştirildi.

Somalili gazeteci İbrahim'in aracındaki patlayıcının, başkentin batısındaki Vezcar Mahallesi'nden geçtiği sırada infilak ettiği belirtildi.

Aynı televizyon kanalında çalışan Abdulkadir Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşı İbrahim'in patlamada ağır yaralandığını, hastaneye nakli sırasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.