Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali'de yerel bir  televizyon kanalında çalışan Muhammed İbrahim'in aracına kimliği henüz  belirlenemeyen kişilerce patlayıcı yerleştirildi.

Somalili gazeteci İbrahim'in aracındaki patlayıcının, başkentin  batısındaki Vezcar Mahallesi'nden geçtiği sırada infilak ettiği belirtildi.

Aynı televizyon kanalında çalışan Abdulkadir Ahmed, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, meslektaşı İbrahim'in patlamada ağır yaralandığını, hastaneye nakli sırasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.