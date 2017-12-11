Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya’da 7 Aralık’ta Beata Szydlo’nun istifasının ardından başbakanlık koltuğuna önerilen Mateusz Morawiecki, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’dan hükümet kurma görevini devraldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen törende Morawiecki başbakanlığındaki yeni hükümet üyeleri Cumhurbaşkanı Duda’nın huzurunda yemin ederek göreve başladı. Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, Orman Bakanı Jan Szyszko’nun koltuklarını kaybedeceklerine kesin gözüyle bakıldığı yeni kabinede, çiçeği burnunda başbakan beklentilerin aksine hiçbir değişikliğe gitmedi. Buna göre yapılan tek değişiklik eski Başbakan Beata Szydlo’nun Başbakan Yardımcılığı görevine atanması oldu. Morawiecki ise, başbakanlık görevinin yanı sıra Finans ve Kalkınma Bakanlığı görevlerini de yürütecek.