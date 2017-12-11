Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​İran muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran'ın politikalarını protesto etmek amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri düzenledi.

İran Direnişi Ulusal Konseyinin düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce kişi, Ruhani'yi ve İran'ın politikalarını protesto eden pankartlar açtı.

Eylemciler, Eyfel Kulesi'nin yakınlarında bulunan Barış Duvarı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş, Konsey Başkanı Meryem Rajavi'nin gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı.

Rajavi, mesajında, İran rejiminin halkın insan haklarını ihlal ettiğini, insanların özgürlüklerini kısıtladığını iddia ederek, rejimin devrilmesi gerektiğini savundu.

Batı'ya İran ile ilişkilerini yeniden düzenlenme çağrısında bulunan Meryem Rajavi, bunun bölgede barışın sağlanması için gerekli olduğunu belirtti.

Konseyin yöneticisi Afshin Alavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran rejiminin insan hakları ve çevre konularında yaşattığı sorunları duyurmak için gösteri düzenlediklerini ifade ederek, Ruhani'nin yürüttüğü siyasetin bölgede de krizlere neden olduğunu ileri sürdü.

Fransa'nın İran rejimi ile ilişkilerinde daha mesafeli olması gerektiğini savunan Alavi, bu konularda uluslararası toplumun dikkatlerini çekmek istediklerini söyledi.