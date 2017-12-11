İranlı yetkililer, İran-Irak sınırında Kirmanşah eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Deprem, İran’ın İlam, Merivan, Pave, Miyanduap, Nakde, Piranşehir ve Bukan kentlerinde de hissedildi.
İran’daki depremde can ve mal kaybı yok
11.12.2017 - 23:25 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran-Irak sınırında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Etiketler : iran,ırak,deprem,
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