Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı yetkililer, İran-Irak sınırında Kirmanşah eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Deprem, İran’ın İlam, Merivan, Pave, Miyanduap, Nakde, Piranşehir ve Bukan kentlerinde de hissedildi.