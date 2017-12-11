Şoygu, gazetecilerin çekilmenin ne kadar süreceği yönündeki sorulara, "Duruma bağlı olacak" yanıtını verdi.
Şoygu Suriye'den çekilen ilk askerlerin artık Rusya'daki üslerine döndüğünü söyledi.
'Rus askerler Suriye'den çekilmeye başladı'
11.12.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerin Suriye'den çekilmeye başladığı ifade etti.
Şoygu, gazetecilerin çekilmenin ne kadar süreceği yönündeki sorulara, "Duruma bağlı olacak" yanıtını verdi.
Etiketler : Rusya,Sergey Şoygu,Suriye,
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