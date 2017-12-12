Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Ruhani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Bu şartlar altında tüm Filistinli siyasi taraflar ile tüm Müslümanların uyanık olması ve ABD ile İsrail'in uygulamalarına güçlü bir şekilde karşılık vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullanan Hasan Ruhani, Filistinliler yasal haklarını elde edinceye kadar intifadanın süreceğini kaydetti.

Ülkesinin ABD'nin kararını şiddetle kınadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, söz konusu kararın ABD ile İsrail'in gerçek yüzünü her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Heniyye ise İslam devletlerini, çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde kararlı ve Filistin halkına destek çıkan bir tavır almaya çağırdı. ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini de açıklamıştı.