Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Parlamentosu'nun "Kudüs" gündemli oturumunda, "Arap Birliği Liderler Zirvesi"nin olağanüstü toplanması çağrısı yapıldı. Trump'ın kararına karşı uluslararası destek sağlanması hedefiyle Arap Birliği ve Filistin yönetimi ile koordinasyonun güçlendirilmesine karar verilen oturumda ayrıca, ABD'nin uluslararası kanunlar ile Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmesiyle ilgili bir hukuki müzekkere hazırlanması kararlaştırıldı.
Arap Parlamentosu'ndan 'olağanüstü Kudüs zirvesi' çağrısı
12.12.2017 - 01:32 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arap Parlamentosu, Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını görüşmek üzere "olağanüstü" Arap Zirvesi düzenlenmesi çağrısı yaptı.
Etiketler : arap parlamentosu,kudüs,
526675 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/526675.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER