Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinin bulunduğu caddede toplanan ve aralarında bu ülkedeki Filistinlilerin de olduğu grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterdi. Filistin bayraklarıyla büyükelçiliğin girişine kadar yürüyen katılımcılar, ABD ve İsrail karşıtı slogan attı. Grup, polisin güvenlik önlemi aldığı bölgedeki protestonun ardından dağıldı.