ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinin bulunduğu caddede toplanan ve aralarında bu ülkedeki Filistinlilerin de olduğu grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterdi. Filistin bayraklarıyla büyükelçiliğin girişine kadar yürüyen katılımcılar, ABD ve İsrail karşıtı slogan attı. Grup, polisin güvenlik önlemi aldığı bölgedeki protestonun ardından dağıldı.
Kolombiya'da da Kudüs protestoları sürüyor
12.12.2017 - 03:19 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması, Kolombiya'da protesto edildi.
Etiketler : kolombiya,kudüs,protesto,
526683 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/526683.aspx
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