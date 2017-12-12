Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Putin, sabah saatlerinde Hmeymim Rus birlikleri üssünü ziyaret etti. Hmeymim’de Rus lideri Suriye rejimi lideri Beşşar Esad, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye’deki Rus birliklerin komutanı Sergey Surovikin karşıladı. Rus lider, burada, Rus birliklerinin Suriye’den çekilmeye başlamaları talimatını verdi. Putin askerlerin karşısında yaptığı açıklamada “Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’na Rus birliklerinin geri çekilme talimatı veriyorum” ifadesini kullandı. Rus askerlerinin sevdiklerinin yanına zaferle döndüklerini belirten Putin, “Vatan sizi bekliyor, dostlarım. Hizmetiniz için size minnettarız” dedi. Rus lider, terör örgtü DEAŞ’a karşı büyük bir zafer elde ettiklerini ifade ederek, Suriye’de yeni bir karışıklık olması halinde Rus birliklerin geri döneceğini ve teröristlere hiçbir zaman görmedikleri darbeyi vuracaklarının da altını çizdi. Putin Moskova’nın hiçbir zaman terörle mücadelede verilen kayıpları unutmayacağını da sözlerine ekleyerek “Terörle mücadeleyi bitirmeyeceğiz. Kaybettiklerimizin hatıraları, bu kötülüğün kökünü kazımak için daha fazla güç veriyor” ifadelerini kullandı. Putin ayrıca “Rusya’nın Suriye’deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya’nın Tartus ve Hmeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek” açıklamasında bulundu. Ziyaret sırasında, Esad’ın ise Rusya’nın verdiği askeri destek sebebiyle Putin’e teşekkür ettiği belirtildi. Putin, daha sonra Suriye’den Mısır’a giderek, Türkiye ziyareti öncesi, burada Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü.