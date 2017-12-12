Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amca Cuneydi, yeğeninin askerler tarafından dövüldüğünü belirterek, “Şu an Ramallah’ın batısındaki Ofer askerî cezaevinde tutuluyor” dedi.

Amca Cuneydi, yeğeninin anne ve babasının kameralara konuşamayacak kadar hasta olduğunu söyledi. Fevzi’nin 7 çocuklu ailenin en büyük oğlu ve geçimlerini sağlayan tek erkek olduğunu belirten amca, yeğeninin yevmiye usulü çalışarak ekmeğini kazandığını kaydetti. Amca Cuneydi, “Fevzi okuyamadı. Ailesini geçindirmek için okulunu bırakmak zorunda kaldı. Babası sağ ayağında meydana gelen kırıktan dolayı yatağa mahkûm, annesi de tedavi edilemez bir hastalığa (terminal illness) kapılmış durumda” diye konuştu.

Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin Şubesi Müdürü Halid Kazmar da, yılbaşından bu yana yaklaşık 700 Filistinli çocuğun İsrail askeri mahkemelerine çıkarıldığını belirterek, “İsrail dünyada çocukları askerî mahkemelerde yargılayan tek devlet” dedi.