Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump’ın Kudüs kararını açıkladığı geçen çarşambadan bu yana 4 Filistinli şehit edildi, bin 487 Filistinli yaralandı, 150 Filistinli de gözaltına alındı. Aile üyelerinden birinin İsrail’in “terör” olarak nitelediği saldırılara karışması da tüm ailenin Kudüs’ten sürülme sebebi sayılıyor. Doğu Kudüs’te yasak olmasına rağmen 200 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. İsrail yönetimi son olarak geçen ay Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için 15 bin yeni konut inşa etme kararı aldı. Bir Filistinlinin İsrailli belediyeden ev yapmak için izin almasının neredeyse imkânsız olduğu şehirde, Filistinlilere ait 20 bin ev “ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle yıkılma tehlikesi altında bulunuyor. Belediye ekipleri zaman zaman bu evleri yıkıyor ve yıkım masraflarını da Filistinlilere ödetiyor.

Doğu Kudüs’teki 420 bin Filistinlinin dörtte biri de 2003’te inşa edilen Ayrım Duvarı nedeniyle şehrin diğer bölgelerine geçemiyor. Bu kişiler, her an doğdukları şehirden sürülme korkusuyla yaşıyor.