Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay Türkiye’ye sığınan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’nin eski sözcüsü Talal Silo, yeni itiraflarda bulunmaya devam ediyor. İngiliz Times’a röportaj veren Silo, ABD’nin himayesinde bulunan terör örgütü YPG’nin kolu SDG’nin, Rakka’dan önce aynı anlaşmayı Menbiç’te de yapıldığını açıkladı. Aralarında birçok yabancı teröristin de bulunduğu çok sayıda militanın şehir dışına çıkışına izin verildiğini söyleyen Tilo “Yaklaşık 2 bin DEAŞ’lı terörist Menbiç’ten çıktı. Konvoyla bölgeyi terk eden teröristler yanlarında cephane de götürdü. Onlar ayrılırken ben de Menbiç’teydim. YPG’liler, Menbiç’i terk eden alt seviyedeki DEAŞ’lılara kendi kontrolündeki topraklardan serbestçe geçebilmeleri için 200 dolara seyahat belgesi sattı. Üstü düzey DEAŞ’lılar ise belge almak için daha fazla miktarlar ödedi” diye konuştu.

Times, Tilo’nun Türklerin gözünde yıldız bir görgü şahidi olduğunu, Kürtlerin onun baskı altında olduğunu iddia ettiğini, Amerikalıları ise utandırdığını yazdı. Tilo daha önceki röportajlarında “YPG’nin, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün isteğiyle SDG olarak yapılandırıldığını” öne sürmüştü. Terör ile mücadele için ABD’nin desteklediği YPG terörün en büyük unsurlarından DEAŞ ile danışıklı dövüş içerisine girerken ABD’nin bu konuda halen açıklama yapmaması iddiaları doğrular nitelikte.