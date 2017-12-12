Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’nın başşehri Brüksel’de yüzlerce kişinin protestosuyla karşılanan Netanyahu, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, Avrupa’dan Kudüs’ü başkentleri olarak kabul etmesini istedi. AB’nin çözüme ilişkin tutumunun net olduğunu vurgulayan Mogherini ise “Tek gerçekçi çözüm, Kudüs’ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak şekilde, 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümdür” diye konuştu. Netanyahu’nun, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le görüşmesi bekleniyordu. Ancak görüşmenin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, görüşmesinin niçin iptal edildiği hakkında açıklama yapmadı.