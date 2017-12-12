Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaalanı görevlisi Evgeny Arkhinos olay yerine giderek, uçağın akümülatörünü etkisiz hâle getirip uçağın patlamasını engellemiş ve Leontyeva’yı kurtarmıştı. Leontyeva’nın kazada yalnızca sol bacağı kırılırken, travma doktoru Nikolay Rybachuk küçük kızın kazadan duygusal olarak etkilenmediğini ve sağlıklı bir şekilde ailesinin yanına gidebileceğini söyledi.