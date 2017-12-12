Havaalanı görevlisi Evgeny Arkhinos olay yerine giderek, uçağın akümülatörünü etkisiz hâle getirip uçağın patlamasını engellemiş ve Leontyeva’yı kurtarmıştı. Leontyeva’nın kazada yalnızca sol bacağı kırılırken, travma doktoru Nikolay Rybachuk küçük kızın kazadan duygusal olarak etkilenmediğini ve sağlıklı bir şekilde ailesinin yanına gidebileceğini söyledi.
Rusya'daki uçak kazasından sağ çıkan tek kişi taburcu oldu
12.12.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın Khabarovsk şehrinde Novy Havalimanı yakınlarında geçen ay düşen uçağın tek sağ kalan yolcusu üç yaşındaki Zhasmina Leontyeva iyileşti.
Etiketler : uçak,rusya,
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