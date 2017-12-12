Çin´in sosyal paylaşım ağı Weibo´daki videoda adam şeffaf bir kumaş parçasını elinde tutuyor ve üzerine tuttuğu anda vücudu görünmez oluyor. Video kısa sürede 21,4 milyondan fazla kişi tarafından seyredildi. Kamu Güvenliği Bakanı Chen Shiqu, pelerini askerî amaçlarla kullanabileceklerini söylerken bazıları da çeşitli yazılımlar kullanılarak görüntü üzerinde oynanmış olabileceğini iddia etti. Pekin İHA
Çin'den paylaşılan görüntü büyük yankı uyandırdı
12.12.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de bir sosyal medya kullanıcısı, kendi yaptığı görünmezlik pelerininin videosunu paylaştı.
Etiketler : çin,pelerin,
526755 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/526755.aspx
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