Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin´in sosyal paylaşım ağı Weibo´daki videoda adam şeffaf bir kumaş parçasını elinde tutuyor ve üzerine tuttuğu anda vücudu görünmez oluyor. Video kısa sürede 21,4 milyondan fazla kişi tarafından seyredildi. Kamu Güvenliği Bakanı Chen Shiqu, pelerini askerî amaçlarla kullanabileceklerini söylerken bazıları da çeşitli yazılımlar kullanılarak görüntü üzerinde oynanmış olabileceğini iddia etti. Pekin İHA