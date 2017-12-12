Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdıklarını açıkladı. Trump'ın bu kararına karşı dünya genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

BERLİN'DE İSRAİL BAYRAKLARI YAKILDI

Protesto adreslerinden biri de Almanya'nın başkenti Berlin oldu. Kentte düzenlenen eylemlerde İsrail bayrakları yakıldı, Netanyahu karşıtı sloganlar atıldı.



MERKEL KIZDI

Berlin'de yaşanan gergin protesto gösterilerine karşı Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklama yaptı.

Gösterilerde İsrail bayraklarının yakılmasını kınayan Merkel, "Yabancı düşmanlığının her türüne karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.





POLİSE UYARI

Merkel'in bu açıklamasından sonra kentteki polis ekiplerine de güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda talimatlar verildi.

ERDOĞAN İSRAİL DEDİ, SES ALMAN'DAN GELDİ

Öte yandan; İsrail'i "terör devleti" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına Alman Hükümet sözcüsü Steffen Seibert'ten cevap geldi.

Seibert, açıklamaları "yanlış" ve "kabul edilemez" diye nitelendirdi.