Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Abdulfettah es-Sisi'nin başkent Kahire'de bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede iki lider, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı karşısında Filistin uzlaşısının "stratejik bir seçenek" olarak önemine vurgu yaptı.

Uzlaşının, ABD'nin Kudüs kararı gibi Filistin meselesinin karşı karşıya kaldığı tehditlerle mücadelede Filistinlileri tek bir safta toplayabileceği ifade edilen görüşmede, söz konusu kararın Kudüs'ün pozisyonu ve Ortadoğu barış görüşmelerine tehlikeli yansımaları konusunda benimsenecek tutumla Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çeşitli platformlarda atılacak adımlar konuşuldu.

Görüşmede, Sisi'nin, Kudüs'ün tarihi ve hukuki durumunun korunması gerektiğine ilişkin ülkesinin değişmez pozisyonuna vurgu yaptığı, Abbas'ın ise "ABD'nin kararının sürpriz olduğunu ve Filistin yönetiminin çözüme ulaşma konusundaki esnek ve istekli tavrına rağmen bu adımın atıldığını" belirttiği aktarıldı.

Abbas'ın Sisi ile görüşmesinin ardından dün başladığı Mısır ziyaretini tamamlayarak ülkeden ayrıldığı ifade edildi.