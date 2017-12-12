Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya’da Baumgarten kasabasında bir gaz istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 60 kişi yaralandı. Avusturya’da Baumgarten kasabasında bulunan bir gaz istasyonunda yerel saatle 08.45 sıralarında patlama meydana geldi. Polis sözcüsü Edmund Tragschitz, olayda yaralananların olduğunu ifade etti. Avusturya medyası, olayda 60 kişinin yaralandığını duyurdu. Çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Baumgarten gaz hattı, ülkenin en geniş alım noktası ve Rusya, Norveç ve diğer ülkelerden gelen doğalgaz ithalatının da ana dağıtım merkezi.

