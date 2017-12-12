Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, İran'ın güneydoğusundaki Kirman eylatinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 57 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade ediliyor. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

IRAK-İRAN SINIRINDA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Dün Irak-İran sınır hattında Süleymaniye ve Halepçe yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem her iki kentin yanı sıra Kerkük ilinde ve İran tarafında da hissedilmiş, can veya mal kaybı meydana gelmemişti.

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7,3'LÜK DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 600'Ü AŞTI

Öte yandan Irak-İran sınırında geçen ay meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'ın Kirmanşah eyaletinde ölenlerin sayısının 600'ü aştığı bildirildi. Kirmanşah Adli Tıp Kurumu Müdürü Artin Kemali, 12 Kasım'da gerçekleşen depremde en çok can kaybının 559 kişiyle Serpolzehab kentinde olduğunu söyledi.

Irak-İran sınırında 12 Kasım Pazar günü gerçekleşen ve merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremde, İran'da yüzlerce kişi hayatını kaybederken 9 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.