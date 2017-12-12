Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas parlamentosunda düzenlenen özel oturumda ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı reddedilerek kınandı.

Fas'ta parlamentonun iki kanadı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını değerlendirmek üzere ortak oturum gerçekleştirdi.

Başbakan Sadeddin el-Osmani, bakanlar ve Rabat'taki Filistin Büyükelçisi Cemal eş-Şubki'nin de katıldığı oturumda Trump'ın kararına karşı sloganlar atılıp pankartlar açıldı.

"Hukuki, etik ya da siyasi hiçbir dayanağı yok"

Söz konusu kararın kınandığı parlamentonun ortak bildirisinde, "Hukuki, etik ya da siyasi hiçbir dayanağı olmadığı için ABD Başkanı'nın Kudüs kararını reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi Parlamento Grup Başkanı Azmi el-İdrisi de oturumda yaptığı konuşmada, "Tüm İslam ve Arap ülkelerini bu siyonist oluşumla tüm ilişkilerini kesme çağrısında bulunuyorum." dedi. İdrisi, İsrail'le normalleşmeyi suç sayan kanunun da bir an önce çıkarılmasını istedi.

Fas'ta dört parti grubu tarafından ortaklaşa hazırlanan ve İsrail'le normalleşmeyi suç sayan kanun tasarısı 4 yıldır parlamentoda bekliyor. Tasarının son gelişmelerin ardından yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.