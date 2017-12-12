Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya silah yardımını kapsayan ilk sevkiyatı, 7 Nisan'da Rümeylan hava üssüne yapılmış, ABD helikopterleri Rümeylan'daki PYD/PKK unsurlarına askerî malzeme yüklü kargo indirmişti. O tarihten itibaren aralıklarla yapılan yardımlar devam etmiş, ABD'nin gönderdiği silahları taşıyan tırlar da görüntülenmişti. ABD'nin yardımlarının toplamda 30-40 bin kişilik orduyu donatacak niteliğe sahip olduğuna dikkat çekilmişti.

Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo da ABD'nin silah yardımında bulunduğunu itiraf etmiş, bunun yanı sıra askerî eğitimler verildiğini de açıklamıştı.

"Silahların nereye gittiği umurlarında değil"

ABD'nin yardım kapsamında verdiği silahlar Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik terörist saldırılarda da kullanılırken Silo'nun bu konuya ilişkin, "Silahların nereye gittiği umurlarında değildi, bir kere bile sormadılar." ifadesi, ABD'nin konuya bakışını göstermesi bakımından dikkati çekiyor.

Teröristler, ABD'nin yardımı kapsamında dağıtılan silahları son olarak Hakkari'de 9 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıda kullanmıştı. Hakkari'deki saldırıda kullanılan AT-4 tanksavar, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahlar arasında yer alıyor.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, konuyla ilgili fotoğrafları, PYD/YPG'nin, terör örgütü PKK'nın bir unsuru olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ABD Savunma Bakanı James Mattis'e Brüksel'deki görüşmesinde iletmişti.

Batı menşeli silahlar teröristlerin mağarasında

ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahlardan bazıları, TSK'nın Şırnak ve Hakkari kırsalındaki operasyonlarında, teröristlerce kullanılan mağaralarda ele geçiriliyor.

Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda ABD menşeli M-16 piyade tüfeklerinin ele geçirilmesi, "DEAŞ ile mücadele kapsamında" verilen silahların Türkiye'ye karşı kullanılmamasına yönelik müttefik ülkelerce verilen garantilerin yeterli olmadığını gösteriyor.

Çeşitli çap ve modelde silahlar

Öte yandan, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, sınır hattından Türkiye içine gönderdiği silah ve mühimmatla PKK terörünü besliyor.

Antitank roketinden piyade tüfeğine kadar çeşitli çap ve modelde silahlarla patlayıcılar, Irak'ın kuzeyindeki Sincar ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden gönderilerek, Türkiye'deki terör saldırılarında kullanılıyor. Silah ve patlayıcıların önemli bir bölümü, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya gönderdiği mühimmattan oluşuyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Ekim 2015'te PYD'ye yaklaşık 50 ton mühimmat gönderildiğini kabul etmişti. Suriye yerel kaynakları da 2 Aralık 2015'te Rusya'ya ait askerî kargo uçağının, Halep'in kuzeyinde PYD kontrolündeki Şeyh Maksud bölgesine 5 ton mühimmat bıraktığını uluslararası basına rapor etmişti.

ABD'den YPG'ye 500 milyon dolarlık silah yardımı

Bu arada, ABD'nin 2018'de terör örgütü YPG'ye 50 uçak dolusu silah yardımında bulunması öngörülüyor. ABD Savunma Bakanlığının onaylanan 2018 yılı bütçesine göre, terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) 500 milyon dolarlık yardım yapılacak.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı

Genelkurmay Başkanlığından nisan ayında Sincar'a yönelik hava harekatının ardından yapılan açıklamada, "terör yuvası" haline gelen Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden Türkiye'ye gönderilen silah ve mühimmatın teröristlerce, güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda kullanıldığı vurgulanmıştı.

Söz konusu terör eylemleri arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne nisan ayı başında yapılan saldırının da yer aldığı bildirilmişti. Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının ardından Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada da emniyetin ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığı ve yapılan kriminal inceleme sonucu ABD ordusunca sıklıkla kullanılan RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık bir ton olduğu düşünülen patlayıcı yerleştirildiği belirtilmişti.

Türkiye'nin karşı çıktığı ve bunu sürekli olarak dile getirdiği ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik silah yardımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay sonundaki telefon görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump'un yardımın sonlandırılması için talimat verdiği belirtilmişti.