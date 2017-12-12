Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Twitter hesabının bulunmadığını anımsattı.

Putin’in, Twitter’ı kullanmak istemediğini de kaydeden Peskov, “Kremlin basın servisinin çalışanları da dahil olmak üzere başkasının da kendisi için bunu yapabileceğini düşünmüyor.” diye konuştu.

Twitter’ı yoğun şekilde kullanan Trump’ın buradan yaptığı paylaşımlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Peskov, “Ancak Trump’ın resmî hesabından yaptığı tüm açıklamaları resmî olarak değerlendiriyoruz ve bu tweetleri Putin’e rapor ediyoruz.” dedi.

Peskov, başka ülkelerdeki siyasetçilerin Twitter paylaşımlarını da resmî açıklama olarak gördüklerini sözlerine ekledi.