Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mavuin Makvil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ile Filistinliler arasında Kudüs konusunda görüşmeleri destekliyoruz." dedi.

Trump'ın açıklamasının ABD'nin görüşünü yansıttığını belirten Makvil, "Güney Sudan, bunu kabul etmek ya da 'uygun değildir' demek zorunda değil. Güney Sudan, Birleşmiş Milletler'in bölgeyle ilgili kararlarına saygılıdır. Hükûmetimiz ilkesel olarak, uluslararası barış ve güvenliğe zarar veren tek taraflı kararlar dayatılmaksızın, İsrailliler ve Filistinliler arasında barışçıl çözüme dönük görüşmelerin devamını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Makvil, hükûmetin Trump'ın kararını desteklediğine dair çıkan haberleri yalanladı. Güney Sudan basınında, hükûmetin ABD'nin Kudüs kararını desteklediği yönünde haberler yer almıştı.

İsrail ile tarım ve kalkınma alanında bazı ortak projeler yürüten Güney Sudan, son olarak İsrail'den silah satın almıştı.