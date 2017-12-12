Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Avrupa ülkelerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte elverişsiz hava koşulları özellikle hava ulaşımında aksaklıklara neden oluyor. Brüksel ve Amsterdam havaalanlarında gecikmeler yaşanırken, bazı uçuşlar da iptal edildi. Brüksel’deki havalimanında, Pazar günü ve dün iptal edilen uçuşlardan sonra havalimanında bekleyen yolcular gecikmeler ile iptallerin süreceği konusunda uyarıldı. Belçikalı meteoroloji yetkilileri, gece boyunca sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceğini dile getirerek, bu gece ve yarın sabah kar yağışının şiddetini arttırabileceğini ve yollarda buzlanma yaşanabileceğini bildirdi.



YÜZLERCE YOLCU GECEYİ GİDİŞ SALONLARINDA GEÇİRDİ

Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda ise, uçuşların iptal edilmesiyle yüzlerce yolcu geceyi gidiş salonlarında geçirdi. Schiphol Havaalanı internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, hava koşullarının bugünden itibaren iyileşmesinin beklendiği ifade edilerek, yolcuların seyahatlerinden önce havalimanı yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerektiği aktarıldı. Uçuşların hava koşullarından etkilenmeye devam edeceği vurgulandı. Londra’nın Heathrow Havaalanı’nda da benzer uyarılar yapıldı. İngiliz meteoroloji yetkilileri, ülkenin doğusunda kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma yaşanabileceğine dikkat çekti.