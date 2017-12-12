Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud başkanlığında başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda toplandı.

Toplantının ardından Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Bakanlar Kurulu, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadığı belirtildi.

MEDYAYA KUDÜS YASAĞI SONRASI ŞAŞIRTTI

Suudi yönetiminin medya organlarına Kudüs haberlerini görmemeleri yönünde baskı yaptığı iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerine Suudi yönetiminin kınama kararı alması şaşırttı.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Suudi Arabistan'ın, Filistin halkının Kudüs üzerindeki uluslararası kararlarla sabit olan tarihi hakkı karşısında atılan bu taraflı adımı esefle karşıladığını belirten Avad, "Krallık, ABD'ye karardan vazgeçme ve Filistin halkına meşru haklarını iade eden uluslararası iradenin yanında olma çağrısında bulundu." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanan karar, çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.