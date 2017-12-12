Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi ile görüştü. Bağdat’taki El Selam Saray’nda gerçekleşen görüşme Kerkük ve Tuzhurmatu şehirlerinde yaşanan güvenlik problemleri ve idari sorunlar ele alındı. Salihi, Anayasa’daki eski maddelerden oluşan 140. maddenin Kerküklü etnik guruplar arasındaki köklü sorunun çözümünde başarısız olduğunu belirtti. Salihi, sorunların siyası uzlaşı, ortak idare ve Kerküklü etnik guruplar arasında anlaşmalar ile çözüleceğini ve güvenliği sağlamak konusunda da merkezi hükûmetin güvenlik güçlerine destek olacağını belirtti. Salihi, son 2 gün içinde Tuzhurmatu’da yaşanan güvenlik ihlalleri ve olaylar ile Türkmen mahallerine yapılan füze saldırılarında şehit düşen kadın, çocuk ve yaşlı insanların durumlarını açıkladı.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşet Salihi’nin Cumhurbaşkanı Masum’dan Tuzhurmatu şehrinin doğusundaki Kürt partilere baskı yaparak, bölücü çetelere müsamaha göstermemelerini istedi. Tuzhurmatu halkının yıllardır terör ve mezhepçilik nedeniyle çok zor günler yaşadığını belirten Salihi, çok sayıda kan döküldüğünü beyan ederek, bütün bu yaşananların Irak’ın birliğine zarar vereceğini dile getirdi.