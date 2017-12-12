Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen Yüksek Komite Başkanı Abdul Raqib Fatah, insani yardım işlevlerinin yerine getirilmesi sırasında Husi militanlarının gerçekleştirdiği saldırılara karşı BM İnsani Yardım Koordinatörü Jimmy McGoldrick'i sessiz kalmakla suçladı. Fatah, yaptığı açıklamada Husi militanlarının saldırılarının uluslararası barış ve güvenlik için gerçek bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

BM, Yemen’de 8 milyon 400 bin kişinin açlığa bir adım mesafede olduğuna vurgu yaparak, savaşan tarafların ülkeye yardım ulaşmasına izin vermeleri gerektiğini açıklamıştı.