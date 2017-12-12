Geçtiğimiz gün New York Manhattan'da otobüs terminali içerisinde boru tipi bir bombayla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası metro istasyonu tahliye edildi ve özel timler bölgeye geldi.
POLİS TEYAKKUZDA
Patlamada yaralılar olurken, saldırıyı gerçekleştiren 1 kişi de gözaltına alındı. Olay yerinin güvenli hale getirilmesinden sonra bugün de New York Polis Departmanı güvenlik önlemlerini artırdı.
K9 KÖPEKLERİ DE METRODA
Manhattan metrosunda güvenliği artıran polis ekipleri, her köşeyi tutarak güvenliği sağlıyor. Ayrıca bomba eğitimli köpekler, güvenlik tedbiri doğrultusunda metroda bulunuyor.