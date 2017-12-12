Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alma olasılığıyla ilgili duyulan endişeyi dile getirdi.

'TÜRKLERLE GÖRÜŞMELERİMİZİN SADECE BİR KISMI'

ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nin oturumunda konuşan Mitchell, "Halihazırda Türkiye yönünde en güçlü endişelerimizden biri, özellikle işe aldığımız yerel personele yönelik son günlerde gördüğümüz davranış. Türkiye ile bir müttefikimiz olarak çalışmaya ve S-400 dahil birçok alandaki endişelerimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Bu, Türklerle yapılan görüşmelerimizin sadece bir kısmı" ifadelerini kullandı.

ABD İLE BİR DİZİ KRİZ

Daha önce ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un 25 Eylül’de gözaltına alınıp 4 Ekim'de tutuklanmasıyla iki ülke arasında gitgide büyüyen bir dipomatik kriz çıkmıştı. Son 10 yılda S-300, Çin füze savunma sistemi ve Patriot alımına ilişkin görüşmeler yürüten Türkiye, 2016'den beri gündemine giren S-400 alım sürecinde, ABD ve NATO'nun tepkisine rağmen, anlaşma imzalamaya yakın bir noktaya geldi.