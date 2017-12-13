Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Tillerson, başkent Washington merkezli Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunda 2017 yılı dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Kore konusuna değinen Tillerson, "Diplomatik açıdan daha önce belirttik; Kuzey Kore ne zaman konuşmak isterse biz hazırız. İlk toplantıyı ön koşulsuz yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye hazır olduklarını belirten Tillerson, Kuzey Kore'den silahlarını bırakmasını beklemenin "çok da işe yaramayacağını" söyledi. "Sadece elindeki programı bırakırsan seninle görüşmeye hazırız diye masaya çağırmak çok da gerçekçi değil." diyen Tillerson, diplomatik çabaların sona ermesi durumunda ise askeri bir rolün devreye gireceğini anlattı. ABD Başkanı Donald Trump ve Tillerson arasında Kuzey Kore politikası noktasında görüş ayrılıkları daha önce basına yansımıştı. Başkan Trump, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir söylem kullanırken, Tillerson ise diplomasinin önemine vurgu yapıyor. Tillerson, Asya ziyaretinde Kuzey Kore'ye karşı ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparken, Donald Trump ise bu çalışmaların "boşuna" olduğunu savunmuştu.