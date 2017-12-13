Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna silahlı kuvvetleri, ayrılıkçı gruplar ve sivillerden olmak üzere toplam 10 bin 303 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 778 kişinin yaralandığını açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 16 Ağustos-15 Kasım 2017'de Ukrayna’da insan haklarının durumuna ilişkin raporunu yayımladı.

Donbas’ta çatışmaların başladığı 2014’ten bu yana 35 bin 81 kişinin zarar gördüğü belirtilen raporda, Ukrayna silahlı kuvvetleri, ayrılıkçı gruplar ve sivillerden oluşan 10 bin 303 kişinin öldüğü, 24 bin 778 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ölenler arasında bin 399'u erkek, 837'si kadın, 138'i çocuk ve 149'u cinsiyeti belirlenemeyen olmak üzere toplam 2 bin 523 sivilin hayatını kaybettiği vurgulanan raporda, Ukrayna’nın doğusunda düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçakta hayatını kaybeden 298 sivilin bu rakama dahil olmadığı aktarıldı. Raporda, çatışmalarda 7 ila 9 bin sivilin yaralandığı ifade edildi.

2017'nin başından bu yana Donbas’taki çatışmalarda 98 sivilin öldüğü, 446 sivilin yaralandığı bildirilen raporda, son üç aylık dönemde 15 sivilin yaşamını yitirdiği, 72 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Raporda, Kırım'da hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonucunda serbest bırakıldıkları da anımsatıldı.