Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler, 2015'te İsveç'e iltica eden Afgan sığınmacı çocukların ülkede kalabilmesi için hükûmet tarafından çıkarılan yasanın yetersiz olduğunu belirterek yasanın 18 yaş altındaki tüm sığınmacıları kapsaması için 15 ilde eş zamanlı protesto düzenledi.

Başkent Stockholm'ün Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanan bine yakın gösterici, ''Hiç kimse yasa dışı değil", "Öğrenciler sığınmacı gençlerin yanında", "Gençleri sınır dışı etmeyi durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada bir konuşma yapan İsveç'te Genç Derneği Sözcüsü Fatemeh Khavari, hiç kimsenin güvenli bir yerde yaşama hakkının elinden alınmayacağını belirterek sığınmacılara geçici değil süresiz oturum verilmesi gerektiğini söyledi.

İsveç Göçmen Ofisinin yayımladığı istatistiklere göre, 2015'ten önce 31 bin 25 çocuk İsveç'e iltica talebinde bulundu. Bunlardan 13 bin 500'ünün iltica talepleri kabul edildi. 11 bin çocuğun iltica talebi ise reddedilirken 2 bin 700 çocuk da ortadan kaybolduğu için kayıtları silindi.

Geçen yıl ve bu yıl ise 10 bin çocuğun daha İsveç'e sığındığı belirtilirken, Suriyeliler dışında farklı ülkelerden gelen sığınmacı çocuklardan 8 bine yakınının iltica başvurusunun kabul edilmediği bildirildi.