Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan basınında, Cumhuriyetçi Partiye yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, vergi tasarısına yönelik uzlaşma sürecini yürüten müzakereci vekiller, Kurumlar Vergisinin yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Kongrenin iki kamarasında onaylanan iki farklı vergi tasarısında, Amerikalı şirketlerin sabırsızlıkla beklediği indirimli vergi oranı yüzde 20 olarak belirlenmişti.

Bireysel vergi oranı yüzde 37'ye indirilecek

Uzlaşı tasarısında bireysel vergi oranının üst sınırının yüzde 39,6'dan yüzde 37'ye indirileceği de basına yansıyan bir başka değişiklik oldu. Senatodan geçen vergi tasarısında yüzde 38,5 olan söz konusu oran, Temsilciler Meclisinden geçen tasarıda yüzde 39,6 ile mevcut seviyesinde bırakılmıştı.

Cumhuriyetçilerin vergi tasarısını Kongreden Demokratların desteğini almadan geçirmesine olanak tanıyan uzlaşma süreci sonunda üzerinde hemfikir olunan yeni tasarı, Kongrenin her iki kanadında oylanacak.