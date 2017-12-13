Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan, "Rejim heyetinin Cenevre'ye dönmesiyle görüşmeler yeniden başladı. Bu kapsamda rejim heyetinden sunulanlara cevap vermesi bekleniyor." dedi.

Rejimin görüşmelerde "reddetme ve ön şart koşma" politikası izlediğini anlatan Ramazan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rejim heyeti doğrudan görüşmeleri reddediyor. Rejimin bu davranışı, BM'ye ciddi görüşmeler istemediğine yönelik bir mesajdır. Rejim heyeti görüşmelere ön şart koştu. Rejim heyeti Beşşar Esad'ın geleceğine ilişkin yapılacak görüşmeleri reddederek ön şart öne sürmüştür. Dolayısıyla rejimin geleceğine ilişkin görüşmeleri reddediyorlar. Ayrıca (geçen ay muhaliflerin yeni müzakere heyeti belirlediği) Riyad 2 toplantısının bildirisini de kabul etmiyorlar."

Rejim heyetinin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın sunduğu 12 temel ilkeyi de kabul etmediklerini vurgulayan Ramazan, rejim heyetinin geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörle mücadele konularının görüşülmesine girmeyi istemediğini aktardı.

"Artık top BM’nin sahasında"

Ramazan, de Mistura'nın artık gelecekle ilgili seçenek ve senaryolar hazırlaması gerektiğine dikkati çekerek, "Muhalefet heyeti, Mistura'dan cesur olmasını ve fiili olarak görüşmeleri reddeden karşı tarafı uyarmasını istiyor. Artık top BM'nin sahasında. Onların bu görüşmelere yönelik atacakları adımlar önemli." şeklinde konuştu.

"Rejim, anayasa ve seçim konularını görüşmek istemiyor"

Muhalefet heyetinin sözcüsü Ramazan, rejim heyetinin görüşmeleri engellemek için her türlü yola başvurduğunu hatırlatarak, "Mistura önümüzdeki günlerde anayasa ve seçim konularını konuşmak istiyor. Rejim ise istemiyor. Dolayısıyla sorun, Mistura'nın görüşeceklerinde değil, sorun rejimde." ifadesini kullandı.

Cenevre müzakereleri

Cenevre müzakerelerinin ilki 30 Haziran 2012'de yapılmıştı. Cenevre 2, 22 Ocak 2014'te başlamış ancak sonuçsuz kalmıştı. 29 Ocak 2016'da üçüncü kez başlayan görüşmeler, Esad rejiminin Halep'i kuşatmaya alması nedeniyle sona ermişti.

Bu seneki Cenevre görüşmelerinin ilki, 1 yılı aşkın aradan sonra 23 Şubat- 4 Mart'ta düzenlenmişti. 4. tur olan bu görüşmelerde, Beşşar Esad rejimi heyetinin ısrarı üzerine BMGK'nın 2254 sayılı kararının belirlediği konular dışında "terörle mücadele" başlığı eklenmişti. 22 Mart-1 Nisan'daki 5. tur görüşmelerde rejim, zaman kazanma taktiği olarak kendi eklettiği "terörle mücadele" konusuna yoğunlaşmıştı. 16 Mayıs'ta başlayan Cenevre 6 ve 10 Temmuz'da başlayan Cenevre 7 görüşmeleri, rejimin sivilleri hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine yalnızca dörder gün sürmüş, sonuç alınamamıştı.