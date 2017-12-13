Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirine konuşan Kudüslüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bugün İstanbul'da gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi'nden kınama açıklamaları değil, sahadaki sorunlara hızla çözüm getirecek uygulamaya dönük kararlar beklediklerini belirtti.

"Kudüs bizde kalan son onur kalemizdir"

Filistinli gazeteci Adnan Necib, Kudüs'ün İslam dünyası için önemini vurgulayarak, "İİT Zirvesi'nde ABD'nin kararına karşı net tavırlar alınmasını, İsrail'le normalleşmenin her türlüsünden vazgeçilmesini istiyoruz. Kudüs bizde kalan son onur kalemizdir. Eğer onu kaybedersek, her şeyi kaybederiz. İslam ve Arap dünyasını parçalayan mezhepçi anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp pusulamızı Kudüs yönünde sabitlememiz gerekiyor." dedi.

İİT ülkelerinden ABD'yi boykot etmelerini istemeyeceklerini, mevcut sistemde bunun imkânsız olduğunu bildiklerini dile getiren Necib, ancak Müslüman halklardan ABD kurumları ve ürünlerini boykot etmelerini istediklerini ifade etti.

"Kınama açıklamalarıyla bitmesini istemiyoruz"

Kudüs Medya Merkezi Müdürü Muhammed es-Sadık da İstanbul'da toplanan İİT liderlerine, halklarının protesto gösterileri düzenlemek üzere sokaklara çıkmasına izin verme çağrısı yaptı.

Sadık, "Bu zirvenin her zamanki toplantılardan farklı olmasını arzu ediyoruz. Kınama açıklamalarıyla bitmesini değil." diye konuştu.

"Kudüs'ü savunmak, tüm İslam ve Arap ülkelerinin görevi"

Kudüs sakini Şirin Sanduka, zirvede alınacak kararların kâğıt üzerinde kalmamasını, uygulamaya konulmasını temenni ettiğini dile getirdi.

"Zirveden sadece kınama açıklamaları çıkmamalı. Çünkü Kudüs'ü savunmak, tüm İslam ve Arap ülkelerinin görevidir." diyen Sanduka, Filistin topraklarında ve Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetleri ile Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarının durması, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsalların korunması için gayret gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kudüs'te olacaklardan İsrail'in sorumlu olduğunu, Kudüslü Filistinlilerin elleri kolları bağlı oturmayacağını vurgulayan Sanduka, "Kudüs'ün sonsuza kadar Filistin'in başkenti olarak kalacağını teyit etmek ve ABD Büyükelçiliği'nin bu şehre taşınmasıyla ilgili her türlü uygulamayı reddetmek lazım." dedi.

"İslam ve Arap ülkeleri anlaşmazlıkları bir kenara koymalı"

Filistinli aktivistlerden Rezzan Abidin de "İslam ve Arap ülkeleri, anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp eskiden olduğu gibi omuz omuza vermeli. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için birlik olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Abidin, tüm İslam dünyasına Filistin davasının yanında yer alma çağrısında bulundu.