Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington'da "Policy Exchange" düşünce kuruluşunun toplantısında konuşan General McMaster, radikal islamın, hayır kurumları, medreseler ve diğer sosyal organizasyonlar aracılığıyla yükseldiğini öne sürdü..

Müslüman Kardeşler konusundaki bir soru üzerine, on yıllar önce Suudi Arabistan'ın bu tip örgütlere destek verdiğini söyleyen McMaster, bugün bu rolün Katar ve Türkiye tarafından üstlenildiğini öne sürdü. Türkiye'nin batıdan uzaklaştığını iddia etti.

Müslüman Kardeşler örgütü Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından terör örgütü listesine alınmış ancak konu, Temsilciler Meclisi ve Senato'da görüşülmemişti.

Öte yandan, ABD'li General Çin ve Rusya'nın ABD'nin çıkarlarına küresel tehdit oluşturduğunu belirtti. Moskova'nın ABD'nin müttefiklerini kendi tarafına çekmeye çalıştığını söyledi.

"Rusya yepyeni bir savaş yürütüyor" diyen McMaster, İran ve Kuzey Kore için "haydut devlet" ifadelerini kullandı. Açıklamaya Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin'den yapılan açıklamada "suçlamaların hiçbir dayanağı yok" denildi..

Trump'ın pazartesi günü açıklaması beklenen yeni doktrini dört maddeden oluşuyor. Bunlar; ABD devletini ve halkını korumak, Amerikan refah seviyesini arttırmak, barışı güç kullanarak korumak ve ABD'nin nüfuzunu arttırmak olarak özetleniyor.