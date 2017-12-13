Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Frankfurt Doğa Tarihi Müzesinden Gerald Mayr, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da bulunan fosilin üzerinde yapılan ölçümlere göre 56-60 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen canlının 1,77 metre uzunluğunda ve 101 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti. Mayr, yeni keşfedilen dev penguene Maori dilinde mitolojik canavar ve kuş anlamına gelen "Kumimanu biceae" isminin verildiğini kaydetti. Araştırmayla ilgili detaylar "Nature Communications" dergisinde yayımlandı. Yaşayan en büyük penguen türü olan imparator penguenlerin boyu en fazla 1,3 metreye ulaşıyor.