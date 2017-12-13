Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yousuf Da'aja adındaki Ürdünlü pilotun, sefer sırasında "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs'ten geçiyoruz" dediği için gözaltına alındığı öğrenildi. ABD'deki John F. Kennedy Havalimanı Güvenliği, Ürdün Krallığı'na ait bir yolcu uçağının pilotunu gözaltına aldı. Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan uçağın pilotu Kudüs semaları üzerindeyken "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs semalarındayız" anonsunu yaptı. Uçak New York'taki John F. Keneddy Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Ürdünlü bazı kaynaklar, uçakta yapılan Kudüs anonsuna ait kayıtları sosyal medyada paylaştı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

2015 yılında da benzer bir olay İspanya-Tel Aviv seferinde yaşanmıştı. İspanyol havayollarına ait bir uçağın pilotun "Filistin'e iniş yaptık" şeklindeki anonsu nedeniyle İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

(Yenişafak)