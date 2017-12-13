Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde açıklamalarda bulunan Netanyahu, Filistinlilerin gerçeği fark etmesi gerektiğini ve barış için çalışması gerektiğini söylerken aşırılıklardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

BÜTÜN BU DEKLARASYONLAR BİZİ ETKİLEMEZ

İİT Zirvesi'nde açıklanan deklarasyona ilişkin, "Bütün bu deklarasyonlar bizi etkilemez" diyen İsrail Başbakanı, "Kudüs'le ilgili bir diğer gerçeği de kabul etmek gerek. Bu kentin sadece İsrail'in başkenti olduğunu söylemiyoruz, aynı zamanda Kudüs'te tüm dinler için ibadet özgürlüğüne saygı gösterdiğimiz hususunda ve bunu tüm Ortadoğu'da yapan tek ülke olduğumuzda ısrar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLİKLERİ KUDÜS'E TAŞINACAK' İDDİASI

Nihai olarak 'hakikatin kazanacağını' savunan Netanyahu, birçok ülkenin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve büyükelçiliklerini bu kente taşıyacaklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımalarını açıklamasına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle bugün İstanbul'da toplanan İİT'nin bildirgesinde ABD yönetimi eleştirilmiş ve Başkan Donald Trump'tan kararını geri alması talep edilmişti.