Irak hükûmetinin desteklediği Haşdi Şabi güçleri tarafından Reşat bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bölgede çok sayıda DEAŞ teröristlerinin bulunduğu çukur tespit edildi. Köşeye sıkışan teröristler, kendilerini havaya uçurdu. Operasyonda havadan askeri helikopter desteği de sağlandı.
Köşeye sıkışan DEAŞ’lı kendini patlattı
13.12.2017 - 23:10 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Kerkük ilinde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda köşeye sıkışan teröristler kendilerini patlattı.
Etiketler : deaş,ırak,kerkük,
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