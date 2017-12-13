Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak hükûmetinin desteklediği Haşdi Şabi güçleri tarafından Reşat bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bölgede çok sayıda DEAŞ teröristlerinin bulunduğu çukur tespit edildi. Köşeye sıkışan teröristler, kendilerini havaya uçurdu. Operasyonda havadan askeri helikopter desteği de sağlandı.