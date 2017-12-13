Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği (AB) mevzuatının İngiltere'nin iç hukukuna aktarılmasında yetkiyi hükümete devreden yasa tasarısıyla ilgili oylamada kendi milletvekillerinin oylarıyla yenilgiye uğratıldı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili Dominic Grieve'in, AB’den Ayrılma (Brexit) Yasa Tasarısı'nın, AB mevzuatının İngiltere'nin iç hukukuna aktarılmasında yetkiyi parlamentonun yetkisini hükümete devreden ve "8. Henry yetkisi" diye adlandırılan 9. maddesiyle ilgili değişiklik teklifi, 305'e karşı 309 oyla kabul edildi.

Kabul edilen değişiklik ile hükümetin Brexit müzakerelerinde AB ile herhangi bir anlaşmaya "evet" denmeden önce İngiliz parlamentosunun onayını alması gerekecek. Hükümet ancak hazırlayacağı yeni bir yasa tasarısına parlamentonun her iki kanadının onayını aldıktan sonra "8. Henry yetkisini" kullanarak AB ile varılacak Brexit anlaşmanın gereklerini yerine getirebilecek.