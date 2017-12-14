Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika merkezli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Kalkınma İşbirliği Ulusal Merkezi (CNCD), Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de "Adil göç" temalı protesto gösterisi düzenledi. AB'nin hatalı sığınmacı politikalarını protesto etmek için soğuk hava ve yağmura rağmen AB Komisyonu ve AB Konseyi önünde akşam saatlerinde yaklaşık 4 bin kişi buluştu. Göstericiler, AB kurumları önünde "Sığınmacılarla dayanışma", "Göç bir suç değildir", "Avrupa'ya hoş geldin" gibi çeşitli sloganlar attı. Akdeniz'de yaşamını kaybeden göçmenlerin adlarının bulunduğu 100 metre uzunluğunda bir afiş açan grup, durumu birkaç dakikalık sessizlikle protesto etti. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan CNCD Genel Sekreteri Arnaud Zacharie, AB'nin gerçek anlamda bir göç politikası uygulayamadığını belirterek, "Avrupa politikalarının sonucunda Libya'da köle pazarı kuruldu. Kölelik, tecavüzler ve insan hakları ihlallerini her gün görüyoruz ve bütün bunlar Avrupa Birliği'nin göç politikalarının sonucu." dedi. Her yıl binlerce kişinin Akdeniz'de yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Zacharie, "Sığınmacıların yaşamlarını tehlikeye sokmadan Avrupa'ya gelmelerine imkan sağlayan bir AB göç politikası belirlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Avrupa'da göçmenlere ihtiyacımız var"

Avrupa nüfusunun git gide daha fazla yaşlandığını anımsatan Zacharie, "Avrupa'da göçmenlere ihtiyacımız var. Göç için kesin ve yasal yollar belirlenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Zacharie, AB liderlerinin yarın Brüksel'de buluşacaklarını hatırlatarak, AB'nin 2 yılda 160 bin sığınmacıyı Yunanistan ve İtalya'dan diğer ülkelere yerleştirmek üzere anlaşmasına rağmen bu planda başarısız olduğunu, AB ülkelerinin sığınmacılar konusunda alınan ortak kararları uygulamaları gerektiğini kaydetti.