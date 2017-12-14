Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye Meclisinde bu akşam yapılan oturumda, Suu Çii'ye 1999 yılında verilen nişanın, Myanmarlı siyasetçinin Arakan’da Müslümanlara karşı işlenen insanlık suçuna karşı sessiz kalması nedeniyle geri alınması için oy birliğiyle karar alındı.

Kararla, nişanın en kısa sürede resmen geçersiz kılınması ve geri alınması bekleniyor.

Oturuma katılan meclis üyeleri Suu Çii'yi, ülkesinde yaşanan etnik temizliğe duyarsız kalmakla eleştirdi.

Öte yandan aynı oturumda, geçen ay Suu Çii ile aynı nişanı paylaşmak istemediği gerekçesiyle Dublin Özgürlük Nişanı'nı belediyeye iade eden İrlandalı şarkıcı Bob Geldof'un da bu talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Özgürlük Nişanı, Dublin Belediye Meclisince, şehre katkısı bulunan ve askeri, siyasi, kültürel, bilimsel, sanatsal alanda üstün başarılar gösteren kişilere veriliyor.

Suu Çii, 1999'da layık görüldüğü Dublin Özgürlük Nişanı'nı 2012 yılında alabilmişti.

Benzer bir karar da yine geçen ay İngiltere'deki Oxford Belediye Meclisi tarafından alınmıştı. Oxford Belediye Meclisi, "azınlıktaki Arakanlı Müslüman nüfusunun baskı altına alınması karşısında hiçbir şey yapmadığı gerekçesiyle" Suu Çii'ye verdiği "Oxford Özgürlük Nişanı"nı geri alınmasını kararlaştırmıştı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.