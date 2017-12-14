Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırında bugün yaşanan olaylarda İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 73 Filistinli yaralandı, 289 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.