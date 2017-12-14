Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük kent merkezinden çaldıkları araçlarla terör saldırısı planı yaptıkları tahmin edilen oto hırsızlık şebekesi çökertildi." dedi.

Kentin çeşitli semtlerinde sivillere ait çok sayıda aracın çalındığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldığını belirten Saadi, son bir ay içinde 13 araç çalan şebekenin 9 kişiden oluştuğunu, zanlıların kaldıkları yerlerle ilgili vatandaşların ihbarlarının işlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Zanlıların onlarca suçtan sabıkaları bulunduğunu söyleyen Saadi, "Kent merkezinde beş ayrı adrese eş zamanlı yaptığımız baskında gözaltına alınan 9 zanlı yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı." diye konuştu.