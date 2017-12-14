Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SPD ise karar vermek için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor. SPD'nin cuma günü koalisyon ön görüşmelerine başlayıp başlamama konusunu değerlendireceği ve buna göre karar vereceği kaydedildi.



Büyük koalisyon görüşmelerine Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'un yanı sıra, CDU Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ve sadece Bavyera eyaletinde örgütlü bulunan CSU'nun Federal Meclis'teki parti grup başkanı Alexander Dobrindt de katıldı.



Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından önce dört partili koalisyon kurma teşebbüsünde bulunuldu. Jamaika diye isimlendirilen koalisyon görüşmeleri başarısız olunca, büyük koalisyon için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafları bir araya getirerek koalisyon kurmaları konusunda arabuluculuk görevini yerine getirmişti.